Roma, rubate nella notte venti pietre di inciampo che ricordano i deportati della Shoah

Le hanno sradicate e portate via, probabilmente durante la notte. Ne hanno rubate 20, in via Madonna dei Monti, al civico 82, a Roma. Quelle pietre di inciampo erano state messe lì il 9 gennaio 2012, per ricordare i membri della famiglia Di Consiglio, tutti deportati nei campi di sterminio nazisti. A riferirlo è stata l'associazione "Arte in Memoria", responsabile del progetto "Memoria di Inciampo a Roma".

"Gesto intollerabile legittimato dal governo"

" È un atto intollerabile, incredibile e inammissibile di vandalismo di stampo fascista e antisemita. Si tratta di un gesto reso possibile e legittimato da un governo che discrimina e perseguita le persone diverse, le minoranze e tutti coloro che lottano per i diritti civili. Stiamo vivendo un momento terribile ", ha dichiarato Adachiara Zevi, presidente dell'associazione culturale che promuove la cultura della memoria. E ha aggiunto: " È in atto una politica discriminatoria, che legittima atti di questo genere ". La presidente, che ha organizzato un presidio davanti alla casa della famiglia Di Consiglio, ha specificato che il furto rappresenta " un attacco a coloro che sono stati sterminati e a coloro che testimoniano ogni giorno quanto è accaduto con i loro racconti ".

Le reazioni