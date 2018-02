Roma, si apre un'enorme voragine per strada: auto inghiottite

Pomeriggio di paura nel quartiere della Balduina, a nord di Roma, dove si è aperta una voragine di grosse dimensioni. Una parte del costone stradale, sotto il quale era presente un cantiere, ha ceduto improvvisamente, intorno alle ore 18.00, inghiottendo sei automobili parcheggiate. Paura per alcune persone che hanno rischiato di precipitare nell'enorme buco. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, che si sono calati nella voragine con le torce elettriche. Non si sa ancora cosa possa aver causato l'incidente (Guarda il video).

C'è chi parla di infiltrazioni d'acqua, e chi invece sottolinea che possa essere legato al vicino cantiere, che nel momento del crollo era chiuso. A precipitare nella voragine è stata una porzione di strada vicina al cantiere dell’ex Istituto Santa Maria degli Angeli, in via Lattanzio, che dallo scorso ottobre è in fase di demolizione.

Il costone di strada è crollato per circa 10-15 metri. Non ci sarebbero persone ferite. I Vigili del fuoco hanno già avviato le verifiche di stabilità della strada e dei palazzi vicini (due sono stati evacuati). Ansia per alcune persone che abitano in quelle case, che ora temono possibili crolli. La strada è stata chiusa al transito di pedoni e mezzi (Guarda la gallery).

Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Gli inquirenti sono in attesa delle prime informative delle forze dell'ordine che sono arrivate per prime sul luogo del crollo.