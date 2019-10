Roma, tassista offende il sindacalista Aboubakar Soumahoro

Aboukabar Soumahoro, conosciuto come il sindacalista dei braccianti, ha raccontato su Twitter l'episodio accadutogli nella mattinata del 9 ottobre 2019 a Roma: "'Tu sali davanti o non entri nel mio taxi", mi ha detto questa mattina a Roma un'autista. Pochi minuti dopo, ha fatto accomodare sui sedili posteriori due passeggeri visibilmente italiani". Soumahoro è noto per combattere in nome dei diritti dei lavoratori sfruttati nei campi. Il sindacalista italo-ivoriano non si è fermato qui ed ha aggiunto: "Questa ingiustizia va denunciata: non rappresenta migliaia di tassisti che lavorano con fatica e professionalità".

Soumahoro ha vissuto la triste esperienza in un parcheggio taxi centrale di Roma. Dopo l'offesa, il sindacalista è andato via, prendendo comunque il numero di targa del veicolo e della cooperativa a cui il taxi faceva riferimento. L'attivista, il quale lo scorso maggio è balzato agli onori della cronaca per il selfie fatto con Papa Francesco, ha proseguito: "Mentre mi allontanavo ho visto anche che il conducente faceva salire due persone italiane. Perché mi voleva far sedere solo davanti? Quell'autista dovrà motivarlo agli organi competenti".