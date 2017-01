Roma, turista svedese violentata: arrestato il portiere dell'albergo

È stato fermato, in attesa di accertamenti, il portiere dell'Hotel del Corso, nella centralissima via del Corso a Roma, dopo una denuncia per violenza sessuale da parte di una turista svedese di 30 anni che alloggiava nell'albergo.

L'arresto

Questa mattina alle 4.30 una pattuglia di polizia che passava casualmente su via del Corso è stata fermata da un gruppo di turisti svedesi, nella Capitale per trascorrere qualche giorno di vacanza, che hanno denunciato la violenza. Gli agenti hanno prima ascoltato la donna e poi acquisito importanti elementi di indagine, tra cui le immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza dell'hotel. Il portiere dell'albergo, un uomo di 36 anni di nazionalità egiziana, inquadrato mentre usciva semi svestito dalla stanza della donna, è stato posto in stato di fermo e trasportato negli uffici di via Macedonia.

La direzione dell'albergo

La direzione dell'Hotel del Corso, dove si è verificata la presunta violenza ai danni della turista svedese, "condanna fermamente il comportamento del portiere notturno, ritenendolo spregevole e disumano, indipendentemente se verrà accertata la molestia o quant'altro". "Ci teniamo pertanto a precisare - prosegue la nota della direzione - che c'è in corso un accertamento delle autorità giudiziarie con il quale la direzione sta collaborando ed esprimiamo la massima vicinanza alla ragazza vittima dell'episodio. Il portiere notturno stava facendo un periodo di prova dal mese di novembre con un contratto a termine (3 mesi) cessato con effetto immediato. Vogliamo difendere e salvaguardare la nostra struttura e tutto il nostro staff che collabora con noi da molti anni in modo professionale, vittime anche noi dell'accaduto. La direzione intende far sapere che provvederà a utilizzare tutte le vie legali per ogni eventuale danno causato da questa persona. A salvaguardia della ragazza, in questo momento particolare, abbiamo provveduto a sistemarla presso una diversa struttura a nostre complete spese".