Roma, venditore abusivo di cornetti su bus Atac

Un uomo vendeva abusivamente croissant ed altri dolciumi a bordo un bus della linea Atac a Roma. Il tutto è stato documentato tramite una foto divenuta virale su Facebook, risalente al 5 ottobre 2019. Nell'immagine è visibile un ragazzo comprare un cornetto a bordo del bus. Il gestore aveva allestito un vero e proprio bancone all'interno del mezzo su cui esponeva bombe alla crema, al cioccolato e i predetti croissant. Una prelibatezza di pochi spiccioli, soprattutto di mattina, quando molti lavoratori e studenti escono da casa senza neanche il tempo di poter fare una colazione abbondante. A diffondere la foto è stata la pagina Facebook Roma fa schifo.

In verità, è bene chiarire che la foto è stata scattata di sera, ma nessuno può al momento affermare o negare con sicurezza eventuali precedenti da parte del venditore, in altri gioni e in altri orari o, magari, su altri mezzi. Ripetiamo: non si tratta di un nuovo servizio allestito dalla compagnia Atac di Roma, ma di una vera e propria attività illecita da parte del gestore del bancone di brioches sul mezzo pubblico. La foto, divenuta virale in poche ore, è corredata dalla seguente didascalia: "Sabato sera negli autobus di Roma. Ma il principale problema di Atac, affrontato con durissimi comunicati e querele a raffica, sono i post di Roma fa Schifo...".