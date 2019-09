Rosanna, mamma record a 62 anni: "Riccardo mi ha ringiovanita"

Il 18 luglio 1994 è diventata la mamma più vecchia d'Italia. Ebbe un figlio a 62 anni e venne criticata molto per la sua scelta.

Nonostante questo, Rosanna Della Corte si sente ringiovanita e in un’intervista al Corriere della Sera racconta i momenti che hanno portato alla nascita del figlio Riccardo, il quale venne alla luce nella clinica Villa Luisa di Roma. La donna, da tempo in menopausa, ha potuto realizzare il suo sogno grazie alla fecondazione assistita del dottor Severino Antinori. All’epoca lei e suo marito, che ora non c’è più, salirono agli onori della cronaca attirando molti cronisti e operatori televisivi.

Riccardo oggi ha 25 anni e lavora in un ristorante a Milano. Prima di lui, Rosanna ebbe un altro figlio (con lo stesso nome), ma il giovane morì nel 1991 quando aveva 17 anni mentre andava al mare in Vespa. “ Io ero morta, distrutta. Persi 25 chili - racconta Rosanna -. Mio marito capì che l’unica strada era tentare di averne un altro, e mi spronò ”.

Rosanna spiega che lei e il marito non andarono subito da Antinori. Provarono prima con l’adozione, poi andarono negli orfanotrofi e in un istituto di suore dove le dissero che era troppo vecchia. Un giorno diede un’occhiata a una rivista dove si parlava di una donna rimasta incinta a 50 anni e così decise di provare con l’inseminazione artificiale.