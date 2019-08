Rotondi assalito da fan di Salvini si barrica nel bar: "Clima infame"

Brutta esperienza per il deputato di Forza Italia Gianfranco Rotondi, che denuncia di essere stato assalito da alcune persone mentre stava registrando un'intervista a Pescara.

Il fatto durante la mattinata di ieri, quando il politico ha rilasciato un tweet. "Cronache della terza repubblica: io e un giornalista siamo chiusi al caffè Berardo di Pescara in attesa del 113 perché alcuni fans di Matteo Salvini ci hanno aggredito mentre realizzavamo un’intervista davanti al caffè" .

Secondo quanto riferito dal vicepresidente dei deputati di Forza Italia, due individui sui 30 anni lo avrebbero infatti avvicinato, per poi cominciare ad insultarlo. Questi soggetti, che si sono dichiarati sostenitori di Salvini, lo avrebbero aggredito verbalmente, tanto da costringerlo a trovare riparo in un locale.

"Due persone si sono avvicinate a me e al giornalista urlandomi: 'Traditore, maiale... parli male di Salvini'. La mia era un'intervista politica. Per poco non mi mettevano le mani addosso. Ci siamo rifugiati nel Caffè Berardo" spiega Gianfranco Rotondi ad "Adnkronos". "Devo ringraziare gli agenti che son sicuro nel giro di poche ore rintracceranno i responsabili" .

Sul caso stanno ovviamente indagando le forze dell'ordine, intenzionate a risalire all'identità dei soggetti. La Digos di Pescara è attualmente impegnata nelle ricerche.