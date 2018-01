Gli rubano l'auto da casa. Ma denunciano lui (per il cane)

Curnuto e mazziato, come si dice in questi casi. Perché oltre a ritrovarsi senza auto, rubata da chissà chi nel cuore della notte, Alessandro Mangherini, giovane italiano residente nel Ferrarese, si è ritrovato pure con una denuncia per "colpa" del cane.

Succede tutto intorno alle 3.30 e le 4 di ieri mattina. Il cancello della sua abitazione è stato aperto senza difficoltà da alcuni ladri che poi si sono introdotti in casa ed hanno rubato le chiavi dell'auto. "Le chiavi (di casa, ndr) erano inserite all’interno della porta, ma i ladri sono riusciti ad entrare smontando la serratura - ha raccontato il ragazzo a La Nuova Ferrara - hanno preso la borsa della mia compagna, che è poi stata trovata in cortile e da cui hanno sottratto le chiavi e 10 euro. È sparita anche la chiave di scorta che si trovava in casa agganciata ad un portachiavi sul muro ". E pensare che vicino alle chiavi dell'Audi sottratta c'erano pure 400 euro, che però sono stati lasciati lì dai banditi.