Ryanair, 37 nuove rotte dagli aeroporti italiani

Prosegue la crescita di Ryanair in Italia. La compagnia irlandese di voli low cost ha annunciato l'introduzione di 37 nuove rotte tra cui anche voli per Amman e Aqab in Giordania. "Siamo lieti di lanciare la più grande programmazione di sempre dall’Italia per l’inverno 2018/2019, con 37 nuove rotte e più voli su 18 rotte esistenti, che permetteranno di trasportare 39 milioni di passeggeri in 29 aeroporti italiani con una crescita del 5%", ha affermato O'Leary. Per quanto riguarda l'aeroporto di Bergamo adesso sono state previste le nuove rotte come detto verso Amman ma anche per Faro, Tangeri, Palma, Kaunas e Tenerife. Inoltre da Roma Cimapino nuovi voli per Aqaba, Baden baden, Palma.



Novità anche per Bologna con le nuove tratte verso Amman, Kaunas, Alicante, Manchester e Porto. Da Pisa nuovi voli per Praga e Danzica. Da Palermo voli diretti per Colonia e Valencia. Poi da Catania si volerà verso Marrakesh e Siviglia. Da Bari invece si volerà verso Dublino. Infine O'Leary ha parlato anche delle regole sui bagagli: "Le autorità dovrebbero guardare altre cose e non questa, che è una questione di policy di una compagnia. Se l'Enac ce l'aveva avallata non capisco perché altri non lo facciano".