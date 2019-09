Salerno, la strada dedicata a un eroe dei carabinieri è diventata una discarica

Sacrificò la propria vita per sventare una rapina all’ufficio postale di Pagani, in provincia di Salerno e per questo gli fu dedicata una strada cittadina. La via intitolata al tenente dei carabinieri Marco Pittoni, a Castel San Giorgio, è oggi una discarica a cielo aperto. Da zona residenziale si è trasformata in pattumiera, senza alcun controllo. Nonostante le lamentele dei cittadini nessun intervento è stato previsto per migliorare la situazione.

L’arteria è piena di rifiuti di ogni genere, soprattutto scarti di aziende edili. Pezzi igienici in ceramica, tegole, fusti, probabilmente di vernice o pittura altamente inquinante, fanno da cornice a pochi passi dal centro abitato. Il terreno dove avvengono gli sversamenti abusivi è di proprietà privata, ma confina con la strada pubblica, creando un danno ambientale di notevole entità.

I residenti sono molto preoccupati e temono che tra i rifiuti ci possa essere anche l’amianto. Per questo motivo hanno chiesto, con un esposto, alle autorità competenti un controllo accurato e la bonifica dell’area, nelle cui vicinanze da alcuni mesi di sta realizzando una nuova costruzione.

