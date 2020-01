Salerno, straniero aggredisce medici e distrugge ambulanza del 118

Un nuovo caso di violenza ai danni del personale medico si è verificato in Campania. Questa volta a essere vittime di un'aggressione sono stati alcuni medici del 118 che stavano svolgendo il loro turno a bordo di un'ambulanza a Battipaglia, in provincia di Salerno. Il fatto si è verificato intorno alle 19 di ieri sera, quando un'ambulanza della Croce Verde del Saut di Battipaglia è stata avvisata di un presunto incidente lungo la strada provinciale 175, in zona Campolongo, poco distante da Salerno.

Giunti sul luogo del sinistro i soccorritori si sono trovati di fronte ad un uomo di nazionalità straniera, che era disteso sulla strada in evidente stato confusionale e molto probabilmente in preda ai fumi dell'alcol. I sanitari del 118, come da protocollo per questi casi, hanno proceduto immediatamente ad immobilizzare l'uomo. Una volta a bordo del veicolo, lo hanno adagiato su una barella e lo hanno bloccato con una cinghia che serve a impedire movimenti dannosi per il paziente. Tutto stava procedendo normalmente, ma all'improvviso, durante il viaggio verso il vicino ospedale di Eboli, il paziente ha cominciato a mostrare segni di agitazione e insofferenza.

Dopo pochi minuti si è dunque scatenato il caos a bordo dell'ambulanza: nonostante le cinghie che lo bloccavano il paziente ha cominciato ad agitarsi sempre di più e a muovere violentemente le mani. Gli arredi e le attrezzature all'interno del veicolo hanno così cominciato a volare nel vano e si sono riversate a terra. Il materiale di primo soccorso, tra cui siringhe, collari e agocanule è stato buttato a terra dallo straniero, che ha continuato a lanciare oggetti nel veicolo in preda ad un vero e proprio raptus. Uno dei membri del personale del 118, un volontario futuro dottore in medicina, è stato colpito in pieno volto da un oggetto, ma fortunatamente le ferite riportate non sono gravi. Gli altri sanitari non hanno avuto lesioni ma solo un forte spavento.

L'ambulanza è stata, invece, danneggiata pesantamente dalla furia violenta del paziente, tanto che sono stati addirittura danneggiati due schermi per il monitoraggio dei pazienti. I soccorritori, che hanno preferito rimanere anonimi, hanno subito denunciato il fatto ai carabinieri di Salerno, mentre il paziente è stato consegnato comunque al pronto soccorso dell'ospedale di Eboli per gli accertamenti di rito.