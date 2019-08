Va a trovare il figlio in carcere: beccata con tre telefonini negli slip

Aveva utilizzato uno stratagemma pensando di farla franca, ma non è riuscita nel suo intento. Una donna, che si è recata nel carcere di Fuorni, in provincia di Salerno, in visita al figlio detenuto, ha provato a far entrare in cella tre telefonini e due cavetti Usb.

La madre del recluso aveva nascosto gli oggetti negli slip e si apprestava a passare i controlli di routine. A fare scattare l’allarme è stato il nuovo metal detector installato all’interno del penitenziario del Salernitano.

A quel punto la donna è stata perquisita e le agenti della polizia penitenziaria hanno trovato negli slip della madre del detenuto i telefonini e i cavetti Usb. Il materiale è stato sequestrato e l’autrice dell’atto illecito denunciata.

Pochi mesi fa, a Napoli, una donna ha provato a consegnare della droga al marito detenuto in carcere. La 34enne è stata tratta in arresto mentre si trovava all'interno del carcere di Poggioreale, accusata di spaccio per aver tentato di portare della droga al marito detenuto nascondendola in un pacco alimentare.

