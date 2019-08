Salta il funerale di Diabolik. La famiglia: "Ne vogliamo uno normale"

Non c'è pace per Diabolik, il capo degli Irriducibili della Lazio morto sei giorni fa in seguito a un agguato nel Parco degli Acquedotti. Ora tiene banco la questione funerale: la Questura ha deciso di prendere una serie di provvedimenti con tutte le cautele atte ad assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Si tratta di una decisione che viene intrapresa solamenti in casi particolari.

Perciò non si dà pace Ginevra Piscitelli, la figlia di Fabrizio: " Ribadisco che mio padre è stato ucciso da uomo libero. A distanza di sei giorni dell’omicidio di mio padre, non mi è stato ancora permesso di vederlo, mi stanno negando di celebrare un funerale normale e non mi è stata data ancora una spiegazione. La legge è uguale per tutti? ".

Nella notte la famiglia si è recata all'obitorio del policlinico di Tor Vergata per riconoscere la salma; non è stato autorizzato il trasferimento. Da segnalare che intanto hanno fatto il loro arrivo in città diverse delegazioni di ultras anche estere: presenti i sostenitori del West Ham e dell'Inter City Firm.

Funerale rinviato

Questa mattina si sarebbe dovuto tenere il funerale ma la famiglia ha deciso di non presentarsi in segno di protesta. Sul posto è giunta solamente una residente con dei fiori che avrebbe voluto porre sulla tomba. " Nessuno merita di morire in questo modo ", ha dichiarato ai cronisti presenti.