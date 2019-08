Salumi Pasini, una storia tutta italiana che dura da settant'anni

Tradizione, qualità e passione. Sono i tre ingredienti principali, che hanno contribuito a creare e a far crescere l'azienda Salumi Pasini, che da oltre settant'anni è attiva nel ramo alimentare.

Da tre generazioni, infatti, le ricette dei Salumi Pasini sono tramandate dalla famiglia, che mette al primo posto il rispetto per le antiche tradizioni e le materie prime d'eccellenza, altamente selezionate e italiane al 100%, per portare i sapori della nostra Penisola all'incontro con " nuovi palati da sorprendere ".

La tradizione incontra la qualità

Per i suoi prodotti, l'azienda utilizza ingredienti naturali selezionati, offerti dalla nostra terra, culla di materie prime di eccezione: in particolare, la Lombardia da secoli dona alimenti di altà qualità. Ed è proprio in questa terra, che gli alimenti Pasini hanno origine, creati con carni pregiate e usando il metodo della tradizione antica. L'azienda, fortemente legata alla tradizione regionale, ha infatti inventato la prima filiera lombarda da suini nati, allevati e lavorati esclusivamente in Lombardia, per valorizzare maggiormente i prodotti del territorio. Anche la lavorazione è legata alla tradizione: avviene ancora artigianalmente, con la legatura a mano dei salami, come si faceva una volta: ne è un esempio il salame campagnolo Salumi Pasini legato a mano. Inoltre i prodotti vengono lavorati con l'antica tecnica del massaggio manuale, che consente di dare morbidezza all'impasto e amalgamare uniformemente la carne con le spezie e il sale, come avviene per il lardo e la bresaola di suino. Tagli più pregiati, invece, sono alla base del salame gran filetto, una novità introdotta dall'azienda per alzare l'asticella della qualità e della ricercatezza, dato che per produrlo viene usato il filetto di suino.

Ogni prodotto, totalmente privo di allergeni, viene ideato, lavorato e confenzionato con la massima cura, prima di essere messo a disposizione delle tavole degli italiani. La cura passa dalla scelta delle materie prime migliori e dai controlli, fino al packaging finale, che fornisce una presentazione adeguata, studiata nei minimi dettagli, a prodotti di qualità.

Un antico sapere tramandato da tre generazioni

L'azienda Pasini ha una storia antica, che nasce nel 1949, quando Angelo Pasini fonda a Trezzano sul Naviglio (sede storica) la Società milanese alimentare prodotti Pasini (Smapp). Pochi anni dopo, la ditta entra nella grande distribuzione e negli anni '90 arriva al successo con i prodotti confezionati.

Dopo settant'anni di storia, la qualità e la tradizione hanno incontrato l'entusiasmo e la passione della terza generazione che, nel 2014, ha fondato il marchio Salumi Pasini. Ora, alla guida dell'azienda ci sono Andrea Pasini, responsabile commerciale, Filippo Pasini, responsabile produzione e Daniela Pasini, responsabile comunicazione e marketing, che dopo aver inventato il brand Salumi Pasini, hanno contribuito a farlo sbarcare sul mercato internazionale nel 2016. Così, l'entusiasmo e la passione di tre giovani, desiderosi di far conoscere le ricette della propria famiglia, li ha aiutati a diffondere prodotti di altissima qualità fuori dall'Italia, portando i tradizionali sapori del nostro Paese in giro per il mondo.