Salvini appeso a testa in giù: vignetta choc dalla Germania

"Bungee Jumping auf italienisch". È questa l'unica scritta che compare sull'oscena vignetta che ha come protagonista Matteo Salvini. Il fumetto ritrae il vicepremier leghista appeso a testa in giù, legato ad un palo con affissa la bandiera italiana. Sotto vi è una piazza colma di persone armata di bastoni, martelli e accette.

"Che pena"

Non è mancata la replica da parte del ministro dell'Interno che sui propri profili social ha pubblicato la foto e lasciato un commento: " Simpatico questo vignettista di molti giornali tedeschi che mi mette a testa in giù... Che pena ".

Simpatico questo vignettista di molti giornali tedeschi che mi mette a testa in giù... Che pena. pic.twitter.com/dq365x2CC1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 13, 2019

Sulla vicenda è intervenuta Giorgia Meloni: " Solidarietà a Matteo Salvini per la vigliacca vignetta tedesca che lo raffigura appeso a testa in giù e linciato dalla folla. Mi auguro che tutte le forze politiche italiane avranno la decenza di condannare questo schifoso attacco al ministro dell’Interno italiano ".