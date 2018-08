Salvini dopo incidenti nel foggiano: "Chiederò controlli sul caporalato"

" Altri 12 braccianti stranieri morti in un incidente stradale, non si può andare avanti così, una preghiera per le vittime e le loro famiglie. Chiederò controlli a tappeto per combattere, in tutta Italia, sfruttamento e caporalato ". È quanto ha dichiarato in una nota il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo quello che è accaduto sabato scorso ed oggi pomeriggio in provincia di Foggia. Due giorni fa quattro braccianti di origine africana, tutti ventenni, hanno perso la vita in un incidente stradale. Erano a bordo di un furgone di ritorno dal lavoro in campagna quando il mezzo si è scontrato contro un tir carico di pomodori. Oggi, una tragica analogia. Sempre nel foggiano, c'è stato un altro scontro frontale tra un pulmino sul quale viaggiavano dei braccianti immigrati e un autoarticolato che trasportava farinacei. Ed oggi pomeriggio hanno perso la vita dodici braccianti.

" Il ministro Salvini scenda in Puglia per rendersi conto di che cosa accade per le strade in questi giorni di grandi raccolte e convochi immediatamente un tavolo di crisi ", è la risposta di Pietro Buongiorno, segretario generale della Uila Puglia (l'unione italiana dei lavori agroalimentari). E aggiunge: " Bisogna intensificare i controlli sulle strade, non è pensabile che le foto dei furgoni rubati, carichi di braccianti irregolari, assoldati da caporali a disposizione di aziende compiacenti, facciano il giro del mondo sul web, ma gli stessi furgoni siano invece invisibili ai controlli degli organi preposti ".