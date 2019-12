Salvini rischia il carcere e spopola su Twitter: "Siamo sempre con te"

Nuovi guai per il capo della Lega Matteo Salvini che è stato denunciato, di nuovo, per sequestro di persona. E poco dopo l'uscita della notizia, l'ex ministro dell'Interno è balzato in testa ai trends di Twitter. Ma andiamo con ordine.

" Mi è arrivata una denuncia - ha annunciato il leghista -: sarei colpevole di reato di sequestro di persona aggravato per aver 'privato della libertà personale 131 immigrati presenti sulla nave Gregoretti', rischio fino a 15 anni di carcere ". Lo scorso 28 luglio, la Gregoretti dopo aver recuperato in mare oltre cento migranti, si era diretta prima verso il porto di Lampedusa e poi verso quello di Augusta dove ha attraccato. Dopo un lungo tira e molla, gli immigrati sono sbarcati sul territorio italiano facendo sorgere numerose polemiche.

Ora un nuovo capitolo della vicenda con il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto al presidente del Senato l'autorizzazione a procedere per sequestro di persona nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. " Ritengo che sia una vergogna che un ministro che ha difeso i confini del suo Paese possa essere processato per essersi occupato della sicurezza dei suoi cittadini - ha sbottato il leader della Lega -. Vorrei sapere quanto costerà alla collettività questo processo. Mi spiace che tribunali italiani, oggi intasati, debbano perdere tempo per indagare un ministro che ha fatto quello che gli italiani gli hanno chiesto di fare ".

Adesso quegli italiani che lo hanno sempre sostenuto non lo lasciano solo e dimostrano la loro vicinanza con migliaia di messaggi sui social. In particolare, su Twitter l'hashtag "Io sto con Salvini" è balzato subito in cima alla classifica dei trends in Italia. " Siamo tutti con te", "Il mio premier", "Sempre e comunque", "Fino alla fine e oltre", "Il mondo al contrario. 15 anni di carcere per aver difeso il suo Paese", "Sempre al tuo fianco ". Sono alcuni dei commenti, seguiti dall'hashtag iostoconsalvini, che si leggono su Twitter.

Dopo la valanga di tweet, che stanno continuando ad aumentare di ora in ora, leghista ha ringraziato i suoi follower e tutti quelli che non smettono di sostenerlo. " #IostoconSalvini primo nelle tendenze di oggi. Più alcuni ci attaccano, indagano e insultano, più gli Italiani ci vogliono bene. Grazie ", ha cinguettato sul suo profilo.