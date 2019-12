Nuova denuncia per Salvini: "Ora rischio fino a 15 anni"

Matteo Salvini è ancora nei guai e sarebbe stato denunciato per sequestro di persona: "Oggi - ha detto il leader della Lega a Fuori dal Coro, su Rete 4 - mi è arrivata una denuncia: sarei colpevole di reato di sequestro di persona aggravato per aver 'privato della libertà personale 131 immigrati presenti sulla nave Gregoretti', rischio fino a 15 anni di carcere. Questo è il più grave". Ma andiamo con ordine e, prima di tutto, ripercorriamo i fatti di quest'estate. L'estate dei porti chiusi.

È il 28 luglio e la nave Gregoretti ha a bordo 131 migranti, recuperati in mezzo al mare. Essendo un mezzo militare, la nave della Guardia costiera si dirige verso il porto di Augusta, ma nessuno viene fatto sbarcare. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli fa un appello all'Europa e chiede agli Stati membri di farsi carico dei migranti: "La Gregoretti ha ormeggiato al porto di Augusta, come è normale che sia per una nave militare. Ora la Ue risponda, perché la questione migratoria riguarda tutto il Continente". Nessuno, però, risponde. L'Italia viene lasciata sola. E le ong cominciano a fare sentire la voce grossa, inveendo contro i metodi giudicati brutali dell'allora ministro dell'Interno, Salvini appunto. Dopo giorni di tira e molla, i migranti verranno fatti scendere dall'imbarcazione. Per questa decisione, ora il leader della Lega è stato denunciato per sequestro di persona.

Per commentare questa notizia, Salvini ha poi detto: "Ritengo che sia una vergogna che un ministro che ha difeso i confini del suo Paese possa essere processato per essersi occupato della sicurezza dei suoi cittadini. Vorrei sapere quanto costerà alla collettività questo processo. Mi spiace che tribunali italiani, oggi intasati, debbano perdere tempo per indagare un ministro che ha fatto quello che gli italiani gli hanno chiesto di fare".