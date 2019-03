Salvini vuole il grembiule obbligatorio a scuola: "Così tutti i bimbi sono uguali"

Da Lauria, in Basilicata, Matteo Salvini rilancia con forza l'idea di obbligare il grembiule nelle scuole. In vista delle prossime elezioni regionali, il leader della Lega ha affermato: " Per me metti lo stesso grembiule a tutti, così non ci sono belli e ricchi, ma sono tutti uguali ". Tale idea troverebbe applicazione almeno nelle elementari. Rimanendo in tema scolastico, il vicepresidente del Consiglio ha anche commentato l'introduzione dell'educazione civica come materia: " Dalla scuola bisogna ripartire, mettendo al centro la maestra. Io, quando leggo dei genitori che aggrediscono gli insegnanti per i brutti voti, penso che bisognerebbe dare due schiaffoni ai genitori, non ai bambini ".

