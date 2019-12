Spari e atti vandalici a Treviso: presa di mira una macelleria islamica

Maria Karouach, 20enne originaria del Marocco, ma nata e cresciuta in Italia, ha deciso di aprire con il papà Charkaoui la macelleria e ortofrutta PlanetFruit in via Marconi a San Zenone degli Ezzelini (Treviso). Ma ancora prima dell'apertura, l'attività commerciale è stata presa di mira da alcuni teppisti.

Lo scorso settembre, alcuni vadali hanno sparato contro la vetrina della macelleria. Secondo quanto raccontato dalla titolare, i colpi sarebbero partiti da un'auto in corsa: si è trattato di due spari esplosi da un'arma da fuoco che hanno perforato il vetro. I fatti, denunciati subito ai carabinieri, risagono a settembre poco prima dell'apertura dell'attività commerciale. Ma i raid non sono finiti qui.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, i teppisti che hanno cercato di spaccare le telecamere di videosorveglianza con un bastone. Non è ancora chiaro se i malviventi siano sempre gli stessi. Saranno le indagini delle forze dell'ordine ha verificare se chi a settembre ha sparato contro la vetrine della macelleria, sia coinvolto anche in quest'ultima incursione durante la quale sono state danneggiate le telecamere del negozio.

Nel video pubblicato dalla titolare sulla pagina Facebook del negozio, si vede una delle telecamere tremare, dopo essere stata colpita probabilmente con un bastone (guarda il video). Con il filmato, la denuncia della 20enne: " Atti vandalici constanti al negozio di alimentari. Il fatto avvenne tra la notte del sabato e quella di domenica, un malvivente, con coraggio, colpì la Videosorveglianza all'esterno che controlla le finestre e il motore della cella frigorifera ". Oltre agli spari di inizio settembre e alle telecamere danneggiate, nel post è stato denunciato un altro atto di valdalismo. " Anche le auto dei miei genitori mentre venivano a farmi compagnia sono state 'spaccate' in quanto parcheggiano l'auto lontana per non occupare lo spazio ai clienti ".