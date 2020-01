Sarah difende Benedetto XVI: "Trattato con indecenza"

Il cardinal Robert Sarah affronta ancora una volta la vicenda che ha interessato l'uscita di "Dal Profondo del Nostro Cuore", il testo in cui il cardinale guineiano e il papa emerito Benedetto XVI prendono posizione contro l'abolizione del celibato sacerdotale, che alcuni vescovi progressisti, in specie in Germania, vorrebbero invece adottare. E il prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha anche difeso Joseph Ratzinger da chi, in queste settimane, ha attaccato il teutonico per la presunta "rottura del silenzio" da parte dell'ex pontefice della Chiesa cattolica. Robert Sarah e Joseph Ratzinger non sono i soli due alti ecclesiastici a pensare che il celibato, in nessun caso, possa essere soggetto a discussioni dottrinali tese alla rivisitazione in senso progressista di una prassi che, ormai, è consolidata, e che per il cardinale africano costituisce anche "mistero di Dio", ma sono forse le due principali voci nel campo conservatore.

Il libro, che in Italia è edito da Cantagalli, può in qualche modo cointribuire a frenare le spinte teologiche che vorrebbero una Chiesa "protestantizzata". E quest'ultimo è solo uno degli sviluppi prospettici che il duo conservatore sembra voler evitare. Per quanto Sarah - è doveroso sottolinearlo - specifichi da mesi come le sue considerazione, e anche quelle di Benedetto XVI, non siano affatto contrapposte a quelle di Papa Francesco, che ha già scritto l'Esortazione apostolica post sinodale in cui potrebbe essere contenuta una piccola apertura nei confronti dell'ordinazione di laici sposati. Una novità che potrebbe però riguardare solamente anche zone specifiche del mondo, quali alcune realtà pastorali della foresta amazzonica.

Ma non è ancora detto che il Papa abbia effettivamente optato per questa scelta. Rimane possibile che nella Esortazione apostolica non via sia alcun tipo di cambiamento. Si vedrà. Il prefetto della Santa Sede ha parlato con ilFoglio anche di quanto accaduto attorno alla questione della firma del pontefice emerito: "Si è parlato molto di aspetti secondari del tutto ridicoli. Polemiche assurde, menzogne volgari e umiliazioni orribili si sono susseguite contro Benedetto XVI e me stesso. Ciò che mi spezza il cuore e mi ferisce profondamente - ha fatto presente Sarah - è la brutalità, l' irriverenza, la mancanza di considerazione e l'indecenza con cui è stato trattato Benedetto XVI". Joseph Ratzinger - è emerso con chiarezza sin dal momento in cui Sarah ha iniziato a postare via social network delle testimonianze dirette di una reciproca collaborazione - ha davvero scritto le pagine contenute in "Dal Profondo del Nostro Cuore".