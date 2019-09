Sarcinelli junior finisce in carcere: ha picchiato la compagna

Marco Sarcinelli finisce nei guai per aver picchiato la compagna nel corso di una violenta lite: a denunciarlo è stata la donna che, stanca della gelosia ossessiva, ha messo a verbale una serie di accuse. L'uomo è stato arrestato dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura per per lesioni e maltrattamenti in famiglia. La coppia aveva due figli (di 3 e 5 anni) e negli ultimi mesi viveva nel litigio quotidiano. Già in primavera è stato ritenuto necessario l'intervento dei carabinieri per separare i due dal battibecco avvenuto in un parco pubblico vicino casa.

"Mi tradisci"

Alla base della rabbia da parte del figlio del famoso economista Mario, c'era la convinzione che la partner lo tradisse: la sua certezza l'ha portato a rifugiarsi nell'alcol e nelle sigarette. La compagna ha raccontato di aver subito anche offese sul proprio profilo social da parte di Marco.

L'apice delle tensioni si è raggiunto nella notte tra sabato e domenica, quando Sarcinelli junior l'ha presa a schiaffi e minacciata tra le urla generali. La donna ha avvisato la madre che a sua volta ha immediatamente diramato l'allarme al 112: l'uomo ha tentato un'altra aggressione davanti ai poliziotti che però hanno attivato il codice rosso, la nuova misura a tutela delle donne vittime di violenza. Marco non ha negato di averla colpita e si è detto pronto a curare il proprio problema con l'alcol mediante un percorso adeguato.