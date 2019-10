Il cambio di passo in Sardegna "Basta progetto di accoglienza"

Il presidente della ragione Sardegna Christian Solinas e la sua giunta affondano il progetto accoglienza dei migranti, tanto caro al predecessore del Pd Francesco Pigliaru ed alla sua maggioranza di centrosinistra.

Fu proprio questa a far nascere l'"Ufficio di coordinamento regionale per l'accoglienza migranti", che chiude i battenti tra le proteste dei Dem. In particolar modo il consigliere regionale Pd Valter Piscedda parla di "atto razzista e xenofobo" , ovvero il minimo sindacale da incassare per chiunque metta mano al problema immigrazione.

La risposta della Lega è affidata alle parole del consigliere regionale Annalisa Mele. "Si è sproloquiato su una parola tanto impegnativa e drammatica nella storia come “razzismo”. Le parole hanno un preciso significato ed inviterei il collega alla consultazione del vocabolario. È forse razzismo lavorare per aiutare gli africani a casa loro? È forse razzismo impedire che ignobili trafficanti neo-negrieri, facciano incetta di donne e uomini per inserirli nel racket dello spaccio e della prostituzione? È razzismo impedire il guadagno a cooperative improvvisate che li trattano come bestie?" , replica Mele su "CagliariPad".

"La tragica questione degli immigranti richiede in primis risposte politiche precise, ripeto “precise” soprattutto per tutelare sia i Paesi europei, sia gli stessi sventurati che raggiungono terre a loro volta, segnate spesso da soglie di povertà drammatiche" , aggiunge il consigliere, ed è questo il caso del nostro Paese. "Considerati i 4 milioni di veri poveri e alcuni milioni sulla soglia di povertà in Italia, allora dobbiamo essere realisti e guardare bene al nostro interno, anche in Sardegna" .