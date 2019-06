Le cavallette invadono il Nuorese: danneggiati 2mila ettari

È allarme nelle campagne in provincia di Nuoro per una vera e propria invasione di cavallette che hanno devastato circa 2mila ettari di terreno. La situazione è decisamente critica nell’area tra Ottana, Iscras, Bolotana e Orani dove i dannosi animali sarebbero addirittura milioni.

"Ci sono alcune zone in cui si cammina in tappeti di cavallette" , ha riferito Coldiretti Nuoro che ha sottolineto come le aziende agricole interessate, una quindicina, si ritrovano senza pascoli e con le case invase.

“Una vera e propria emergenza alla quale, secondo gli esperti, ora non si può rimediare, in quanto qualsiasi trattamento sarebbe poco efficace" . Giugno e luglio ma anche agosto sono i mesi favorevoli per loro diffusione delle cavallette che si sviluppano nei terreni incolti e poi si spostano anche in quelli coltivati per nutrirsi.