"Con le sardine non è una passeggiata": bufera sul tweet con la pistola

Valanga di polemiche su "claudio8013", l'utente che sul proprio profilo Twitter ha scatenato diverse reazioni. Nel mirino è finito un post che recita: " Ragazzi vi posto questa mia foto in un’operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute. Vi abbraccio Amici ". Intanto la Digos di Bologna e la polizia postale stanno svolgendo gli accertamenti del caso al fine di identificare il soggetto e verificare l'autenticità del profilo. L'autore potrebbe essere un agente di polizia ma non si esclude che possa trattarsi di un profilo fake; tuttavia è anonimo e nelle informazioni viene specificato che l'uomo sarebbe di Roma e diplomato.

Ragazzi vi posto questa mia foto in un'operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute.

Vi abbraccio Amici pic.twitter.com/5YoEwTsd0L — claudio8013 (@Cllaudio80) January 16, 2020

Proprio lo scorso ottobre il prefetto Franco Gabrielli, capo della polizia, aveva posto l'attenzione sul tema, firmando la nuova circolare con le regole a cui tutti gli operatori dovrebbero attenersi sul web: " L'attività di polizia impone il massimo riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, oltre che alla propria e a quella dei colleghi ".

Come fa notare Open, sull'account in questione ci sono diverse immagini sospette: sostiene di pubblicare scatti di suo figlio, che però risultano essere ritagliate da altre che circolano online.

Le polemiche

Nella foto si può notare un uomo che indossa dei semplici jeans e un maglioncino mentre ha una pistola in mano e un distintivo al collo. Inoltre l'immagine potrebbe essere stata scattata all'interno di un ufficio della questura. Infine nel vetro - alle spalle del presunto agente - si vede rispecchiato l'autore dello scatto.

Nel giro di poco tempo sono state già centinaia i commenti. C'è chi si è scagliato senza mezzi termini: " Io spero che lei sia un fake. Perché offendendo i bolognesi lei ha disonorato la divisa che dovrebbe indossare. E se ha paura delle sardine, è pure ridicolo ". Ma c'è anche chi lo incita: " Dispiace perché oltre la delinguenza locale adesso dovete occuparvi anche dei clandestini delinquenti che il governo fa entrare mettendo in pericolo la vostra vita e con pochissime protezione da parte dello stato!! Sempre dalla vostra parte "; " Grande!!! Continuate così..... siamo con voi. E sappiamo benissimo che non è una passeggiata stare in mezzo al marcio. Con affetto ".