Sassari, circo riempie la città di manifesti. Interviene la polizia municipale

Aveva affisso in diversi punti della città i manifesti pubblicitari, un circo, con tanto di tigre in primo piano e con le date degli spettacoli ( dal 17 ottobre al 4 novembre prossimi). Peccato, però, che i circensi lo avessero fatto senza le dovute autorizzazioni comunali. Per questo sono state elevate, da parte della polizia locale ai titolari del circo, sanzioni per oltre 2mila euro e l'obbligo di togliere i manifesti a proprie spese. Il fatto è accaduto a Sassari.

Come si vede nelle foto, diverse erano le locandine affisse per le strade del capoluogo sardo. Da via Milano a via Rizzeddu, da via Sicilia a via Pinna oltre alle zone periferiche della città.





L'operazione messa in atto rientra nelle misure contro il degrado portate avanti dal Comune con la collaborazione del comando di. Gli agenti hanno contestato ai titolari del circo l'affissione abusiva di manifesti che promuovono lo spettacolo sui muri.