"Non rispetta i credenti". Saviano fa infuriare tutti con gli auguri di Natale

Dall'alto del piedistallo su cui si è collocato, sempre pronto a dispensare perle di saggezza di raro fulgore, Roberto Saviano torna a far parlare di sè con un "augurio" di Natale che si potrebbe definire quantomeno fuori luogo e svilente.

Magari un tentativo di attirare nuovamente l'attenzione su di sè, ed in questo lo scrittore ha fatto centro, anche se le critiche derivate dal post in questa occasione sono piovute non solo dai suoi detrattori più affezionati ma anche da chi riesce ancora a seguirlo con interesse.

L'occasione perfetta per sganciare la bomba Saviano l'ha colta proprio durante la vigilia di Natale, quando, per sbandierare il fatto di non essere credente al resto del mondo, ha sparato a zero sul significato della festività a cui tanti restano legati senza curarsi minimamente del fatto di poter ledere la sensibilità dei credenti e non solo.

"Stanotte la nascita di un bambino, nato tra contrazioni, dolori e sangue, come tutti" , inizia nel post lo scrittore campano. "Da una madre carica di una responsabilità troppo grande, come tutte le madri. Con un padre spaventato, incerto su ciò che è giusto fare, come tutti i padri. Nato povero, in una famiglia costretta dalla burocrazia del censimento a un viaggio sfiancante. Celebro la nascita del Gesù uomo che, come tutti, viene scaraventato senza chiederlo nella vita e che, a guardarlo così, mi fa sentire meno solo. Buon Natale!" , conclude Saviano.

Per non farsi mancare nulla, inoltre, al post su Facebook viene associata l'immagine del parto di Maria, volutamente cruda e realistica, così da dare corpo al contenuto del suo messaggio, nel caso in cui non fosse parso abbastanza chiaro.

"Tra chi ti segue con affetto, ci sono anche credenti come me" , replica una donna, "e scusami ma il dipinto che hai postato con tanta convinzione è irrispettoso verso di noi. Libertà di credere o non credere, ma il rispetto è dovuto a tutti. Buon Natale " .

"Post davvero irrispettoso e pieno di falsità. Se lei non è credente le conviene tacere piuttosto che fare queste figuracce" , replica un'altra utente, "Lei celebra la nascita di un uomo, ma lei invece si crede dio. Un po' di umiltà non guasterebbe, e anche rispetto per chi non la pensa come lei. Le auguro che babbo Natale le porti un po' di neuroni in buono stato" , conclude.

"Volgare ed oltraggioso nei confronti di Maria e anche di tutte le donne che non vorrebbero mai essere ritratte così. Post orribile, te lo potevi risparmiare" , si legge ancora più in basso.