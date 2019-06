Saviano torna a Napoli e sale a bordo della Open Arms per fare pubblicità al suo ultimo libro

Roberto Saviano presenta il suo nuovo libro a bordo della nave dell'Ong Open Arms. Lo scrittore, per l'occasione, torna nella sua Napoli e si imbarcherà sulla nave ormeggiata al porto cittadino per fare pubblicità alla sua ultima fatica letteraria, In mare non esistono taxi , edita da Contrasto, e per fare, ancora una volta, propaganda pro-accoglienza.

Il giornalista, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, ha così presentato l'iniziativa e il "blitz" a bordo del vascello dell'Ong spagnola: "Per me è davvero super emozionante. Innanzitutto ritorno a Napoli, cosa non facile per me e sempre carica di emotività" . Dunque, la difesa spassionata all’operato di Open Arms e la frecciatina a Matteo Salvini e al pugno duro contro l'immigrazione: "Quella nave ha salvato migliaia di persone e combatte la valanga di fango e di bugie che vengono sistematicamente dette su queste ambulanze del mare" .