Savoini, identificati i due russi presenti nel Metropol di Mosca

Emergono ulteriori dettagli su quello che per ora rimane un presunto Russiagate italiano. Il summit di ottobre tenutosi all'interno del Metropol di Mosca, quello cui ha partecipato Gianluca Savoini, ha interessato la presenza di due uomini, entrambi russi, che sono stati individuati e di cui oggi sono affiorati i nomi. Com'era già successo nel recente passato, è stato il sito BuzzFeed a rivelare le particolarità in questione. Si tratta di Andrey Yuryevich Kharchenko e di Ilya Andreevich Yakunin.

Questi i due nomi balzati agli onori delle cronache. Mentre le prime informazioni vengono diffuse, è già possibile sottolineare come lo stesso portale abbia rimarcato la prossimità di queste due personalità con Alexandr Dugin, teorico della "Quarta teoria politica" e con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Il quadro, che è al vaglio della magistratura, resta comunque tutto da verificare. L'agenza sopracitata, peraltro, ha ricordato pure come l'inchiesta, che è stata aperta per presunta corruzione internazionale, riguardi tre persone.