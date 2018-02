Scintille Sgarbi-Friedman Insulti in tv a Piazza Pulita

Scintille in diretta tv a Piazza Pulita tra Alan Friedman e Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, parlando delle liste per le prossime elezioni del 4 marzo, ha sottolineato la bellezza del sottosegretario Maria Elena Boschi. "È una donna bellissima", ha affermato Sgarbi. E a questo punto si è aperto un vero e proprio scontro con Friedman. "Sei un maschilista", ha affermato il giornalista americano. Poi, con una tensione crescente in studio, lo stesso cronista a stelle strisce ha replicato: "Non si giudica una donna dalla presenza fisica". Sgarbi ha reagito e di fatto ne è nata una lite tra urla e insulti davanti al conduttore Formigli. Ma dopo qualche minuto lo stesso conduttore è riuscito a far tornare il sereno e la trasmissione è andata avanti senza particolari problemi. Ma sui social si è scatenato il dibattito tra chi si è schierato con il critico d'arte o con il cronista Usa. Insomma la serata per Formigli non è stata certo facile...