T-shirt choc del vice-sindaco: "Se non puoi sedurla, puoi sedarla"

"Non mi ha fatto per niente ridere". La lettera firmata da una lettrice de L'Arena ha scatenato il puriferio attorno al vice-sindaco di Roverè (Verona) Loris Corradi. 35 anni, esponente di Fratelli d'Italia, Corradi si è presentato sul palco della festa di Santa Viola, nella vicina Grezzana, con una t-shirt che qualcuno accusa di istigazione allo stupro. Sulla maglietta, davanti, c'era scritto "se non puoi sedurla...". Dietro, come raccontato dalla presentatrice della festa, "puoi sedarla".

Una battuta infelice a cui qualcuno, in piazza, ha risposto con un risolino. Ma che invece non è piaciuta a molti, tra cui la donna che ha scritto una lettera di protesta. Nel giro di poche ore, la notizia ha fatto capolino sui social dove è esplosa l'indignazione generale. Tra i commenti, come scrive Repubblica, c'è quello di Monia Cimichella, assessore nel vicino comune di Sona e da sempre impegnata contro le discriminazioni di genere. "Non credo che le donne ridano, nemmeno le donne della Lega dai. Non credo".

La Lega, in realtà, non ha niente a che fare con il vice-sindaco Corradi. Da cui ha preso le distanze, precisando in una nota che "non è un nostro tesserato. Non fa parte del mondo Lega e non ne conosce ideali e programmi", e spiegando che in realtà Corradi sarebbe "esponente di Fratelli d'Italia".

Fratelli d'Italia: "Incompatibile con i nostri valori"

Tanto da essere stato nominato, scrive ancora la Lega, coordinatore locale di FdI. Tuttavia, nel giro di poche ore è arrivata una precisazione del partito di Giorgia Meloni. "Corradi - scrive in una nota Ciro Maschio, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Verona - non rappresenta Fratelli d’Italia a Roverè. Eletto in una civica, si era avvicinato al partito tra il 2017 e il 2018 ma si era poi allontanato perché critico su alcune scelte. In ogni caso le parole scritte sulla maglietta da lui indossata sono totalmente incompatibili coi princípi e valori di Fratelli d’Italia e con la partecipazione al nostro movimento ".