Se il Vesuvio eruttasse gli sfollati napoletani andrebbero in Veneto

" Vesuvio lavali col fuoco ", si cantava una volta. Ora, invece, anche dal Nord arriva la solidarietà verso tutti i napoletani che potrebbero subire conseguenze, in caso di un'eruzione da parte del Vesuvio.

Dopo la cancellazione della Padania dal simbolo della Lega, in favore dell'intero stivale, ora iniziano a cancellarsi anche le divisioni Nord e Sud e iniziano a nascere i primi protocolli di intesa. Come quello che è stato stipulato tra la giunta del Veneto e l'amministrazione regionale della Campania e i Comuni di Napoli, Sant'Anastasia e San Giuseppe Vesuviano. L'intesa prevede che, in caso il Vesuvio eruttasse e la popolazione venisse sgomberata, verrebbe accolta anche nel Veneto, grazie a una " pianificazione di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei" , secondo quanto recita la delibera della giunta regionale veneta, approvata il 18 giugno.