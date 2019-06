Sea Watch, arriva lo schiaffo dall'Olanda: "Non prenderemo i migranti"

L'Olanda non accoglierà i migranti della Sea Watch. Dopo le richieste insistenti da parte dell'Italia con Conte, Salvini e Moavero, l'Aja ha deciso di prendere una posizione sulla vicenda della nave ferma all'ingresso del porto di Lampedusa. A risposndere al governo italiano è la sottosegretaria olandese responsabile per l'Immigrazione, Ankie Broekers-Knol: " L'Olanda si assume la sua responsabilità in quanto stato di bandiera della Sea Watch 3, ma " questo non significa che si prenderà i migranti " che sono a bordo della nave", si legge in una dichiarazione inviata all'Adnkronos.

E ancora: " Siamo a conoscenza del punto di vista italiano come della valutazione italiana delle azioni della Sea Watch 3 - si legge ancora - Per la nostra risposta saranno usati i canali diplomatici. E' anche ben noto che il governo condivide le preoccupazioni per le azioni della Sea Watch 3" . Poi arriva la beffa. L'Aja riconosce gli sforzi dell'Italia sul fronte della gestione dei flussi migratori, ma in sostanza non intende spalancare le sue porte ai migranti dell'ong: " Come il governo olandese ha affermato già diverse volte, noi comprendiamo le preoccupazioni dell'Italia e riconosciamo i suoi sforzi per ridurre le migrazioni incontrollate verso la Ue ". Insomma la risposta che arriva dal governo olandese complica e di molto l'evolversi della vicenda. Solo questa mattina il premier Conte aveva chiesto un passo formale proprio a L'Aja: " Abbiamo mandato il nostro ambasciatore nei Paesi Bassi a parlare con i rappresentanti di Governo e io incontrerò anche il premier Rutte e inviterò il governo olandese a valutare il comportamento di una nave che batte bandiera olandese ". Richieste che non sono state recepite dall'Olanda e che hanno spinto il ministro dell'Interno a dire: "Non finisce qui".

Ma a quanto pare gli sforzi dell'Italia e le proteste del nostro governo non sono bastate a far cambiare idea all'Olanda. Il braccio di ferro continua.