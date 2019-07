"Sea Watch, fuck Salvini" Gli insulti al ministro ​da chi difende la Rackete

Ancora polemiche per il caso Sea Watch. Mentre i magistrati dovranno decidere sulla convalida del fermo di Carola Rackete, il braccio di ferro tra Italia e Germania sul destino giudziario della capitana potrebbe avere anche conseguenze sui rapporti tra i due Paesi. E la tensione si fa sentire dalle parti di Bruxelles. A segnalarlo è stato il ministro degli Interni, Matteo Salvini. Sul suo profilo Facebook ha infatti mostrato le foto delle scritte apparse sui muri della Raprresentanza italiana. Si tratta di insulti al titolare del Viminale e di slogan che chiedono la liberazione della capitana della nave dell'ong tedesca. Le scritte sono abbastanza chiare: " Sea Watch 4ever ", "Fuck Salvini ". Pronta la replica del ministro degli Interni che ha commentato così le scritte apparse a Bruxelles: "Fuck Salvini" sui muri della Rappresentanza italiana. Anche da Bruxelles, tanta “democrazia e tolleranza...".

Insomma il clima attorno alla vicenda che riguarda la capitana della Sea Watch si fa sempre più pesante. La sinistra si è schierata dlala parte della Rcakete e ne chied ela liberazione. Dalle parti di berlino poi sono scesi in campo diversi politici di spicco. Tra questi anche il presidente Steinmeier che non accetta l'etichetta di "criminale" per Carola. Eppure la capitana con la sua nave ha forzato il blocco imposto dalle autorità italiane per ben due volte. Ma a inguaiare di più la Rackete è stata ma manovra nel porto di Lampedusa con cui ha rischiato di "schiacciare" una motovedetta della Guardia di Finanza. Un gesto che le è costato l'accus adi "tentato naufragio", reato per cui è prevista una pena massima fino a 12 anni. I "compagni" che sostengono la Rackete ora hanno messo nel mirino Salvini e a quanto pare il braccio di ferro tra il ministro e i fan della capitana potrebbe durare a lungo.