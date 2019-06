Sea Watch nel mirino dei pm. ​La procura apre un'inchiesta

Adesso sul caso Sea Watch irrompe la procura di Agrigento. Il prcuratore aggiunto Salvatore Vella ha aperto un fascicolo contro ignoti che ipotizza il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A mettere al centro delal vcienda la procura di Agrigento è stato lo sbarco di 10 migranti per motivi di salute a Lampedusa. Insomma adesso le toghe cominciano a mettere nel mirino la nave. E di fatto va ricordato che in questo caso vengono applicate le nuove norme del dl Sicurezza Bis che prevedono multa e confisca della nave per l'ong. Solo qualche giorno fa si era consumato uno scontro durissimo tra il ministro degli Interni, Matteo Salvini e i pm di Agrigento. Il titolare del Viminale ha puntato il dito contro la prcura che puntualmente in diversi casi degli ultimi mesi ha dissequestrato l'imbarcazione permettendo la ripresa delle operazioni in mare. A maggio scorso l'ultimo episodio.

La Sea Watch era stata sottoposta a sequestro probatorio poi revocato dal Gip. Pochi giorni dopo dal dissequestro la nave è tronata in mare e in quel tratto che separa la Libia dall'Italia ha recuperato 52 migranti. Intanto Sea Watch Italy su Twitter ha lanciato un messaggio che arriva fino a Berlino: " Dopo oltre sei giorni dal soccorso, SeaWatch è ancora bloccata con a bordo 43 naufraghi, di cui 6 donne e 3 minori non accompagnati, uno di soli 12 anni: hanno bisogno di sbarcare subito. Chiediamo con forza che si faciliti la disponibilità delle città tedesche pronte ad accoglierli ". Infatti almeno 50 città tedesche hanno mostrato la loro disponibilità per accogliere i migranti. Ma ad opporsi è stato il ministro degli Interni tedesco Seehofer che non ha ancora dato il suo assenso. Insomma il braccio di ferro tra Viminale e Sea Watch adesso arriva anche in Germania. L'Ong è tedesca e questa volta la Germania non potrà far finta di nulla.