"Sei gay". E lo pestano a sangue. La denuncia su Facebook

"Sei gay". E lo pestano a sangue sul ciglio della strada. Comincia così il racconto di Davide Gerundo, un ragazzo di 26 anni, vittima insieme al suo compagno di una brutale aggressione da parte di 5 persone nel quartiere Niederdof, nel cuore di Zurigo. Stando a quanto riferisce il quotidiano svizzero 20 Minuten , la violenza si sarebbe consumata nella notte tra venerdì e sabato del week-end appena trascorso. Dopo una serata trascorsa in un locale, i due ragazzi si erano seduti a chiacchierare su un panchina in Hirschenplatz quando sono stati avvicinati da un gruppo di malintenzionati. Senza alcun motivo, la cricca ha assalto con calci e pugni la coppia sulla scia di una incontenibile furia omofoba.

" Ci hanno tirato un accendino addosso – racconta il ventiseienne – poi hanno ci hanno dato dei froci, stronzi e pervertiti. Dopodiché, ci hanno preso a calci. E quando ho chiesto loro il motivo di quel gesto, mi hanno risposto 'Perché sei gay'. Ho provato ad afferrare uno del gruppo ma ero troppo dolorante e sono caduto a terra ".

Alcuni buttafuori del locale sono intervenuti in soccorso dei due ragazzi ma i cinque aggressori se la sono data a gambe levate prima che sopraggiungesse la polizia. Sia Davide che il suo amico sono stati trasportati in ospedale con fratture multiple al naso ed ematomi sul corpo. Ed è proprio dal letto della struttura presso cui è ricoverato che il ventiseienne ha deciso di denunciare la violenza subita postando una foto col volto tumefatto sul suo profilo Facebook.

" Quando mi chiederanno cosa significa 'omofobia' gli mostrerò questa foto – scrive il ragazzo nel post – Cari amici, non pubblico questo scatto per farvi preoccupare ma perché non voglio rimanere in silenzio difronte a quello che è successo. Aiutatemi a trovare i responsabili. Se qualcuno ha visto qualcosa, contatti la polizia, per favore. Non è possibile che in un mondo 'civile' succedano ancora episodi del genere. A quanto pare, certe persone sono rimaste all'età della pietra! Aiutatemi ad insegnare a questi cavernicoli che l'amore è amore ".

L'appello del ragazzo è stato accolto dalla polizia municipale di Zurigo che, attraverso un comunicato stampa, ha chiesto ai cittadini di fornire eventuale testimonianza sulla incresciosa vicenda. I cinque autori dell'aggressione definita "omofoba" dalle autorità, sarebbero tutti approssimativamente venticinquenni e di altezza compresa tra 170 e 180 cm.