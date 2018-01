"Sei italiana? Allora canta l'inno. Forza Nuova attacca una rom

Un incontro sui campi rom, due nomadi invitati a parlare e un blitz di Forza Nuova. Sono questi gli estremi della vicenda emersa a Varcaturo, nel Giulianese in provincia di Napol. Ad un incontro pubblico organizzato da "Sipes" (associazione artistico culturale "Stare insieme per emozionarsi sempre") erano invitati sabrina Severovic e suo padre Nurja oltre all'assessore Carla Rimoli e al consigliere Di Girolamo. Durante la serata, però, si è presentato anche Salvatore Pacella, responsabile di Forza Nuova in Campania. E l'incontro è finito a spintonate.

"Dici di sentirti italiana e quindi, dimmi, conosci l'inno nazionale?". "Sì". "Ah sì? E allora cantalo". Sarebbe stato questo il dialogo tra l'eponente di destra e la ragazza nomade, nata in Italia, secondo quanto racconta l'Huffington Post che ha intervistato la responsabile dell'incontro. "Negli ultimi due anni e mezzo ne abbiamo organizzati tanti su questioni come lo ius soli, l'immigrazione, i diritti dei gay - dice Antonella Fabbricatore - ma non era mai successo tutto questo".

La richiesta dell'esponente di Forza Nuova alla rom di cantare l'inno italiano ha provocato un putiferio. Sabrina e il padre sarebbero usciti dalla sala. "Da mediatrice - ha scritto l'organizzatrice su Facebook - per cercare di interrompere quel crescendo di rabbia, mi sono trovata a subire uno spintone in mezzo a una lite tra il provocatore e un ospite presente. E così sono caduta e mi sono fatta male". E ancora: "Mentre grande civiltà hanno dimostrato Nurja e Sabrina andando via, senza reagire alle violente offese verbali di chi era venuto per disturbare la tranquillità dell'incontro. E' stata un'occasione persa. E vi ringrazio per i messaggi di solidarietà, ma è stato un puro caso che sia caduta io. (...) Ci ho rimesso anche una parte dell'attrezzatura audio, che si è rotta". Il post è un'accusa durissima a Forza Nuova: "Ho letto la paura negli occhi della gente ...Ho visto persone che sono scappate preoccupate ... e probabilmente non ritorneranno mai più ad un Salotto Sociale. Probabilmente non parleranno e vorranno affrontare mai più temi importanti e di allarme sociale. Io pure mi sono spaventata, mi sento ancora frastornata e delusa e scoraggiata ...Si, oggi quei 5 ragazzi sono venuti a compiere un omicidio: quello della libertà di riunirsi e di parlare liberamente".

Diversa la ricostruzione del partito di destra. "Hanno provato a zittirci - ha detto Pacella - abbiamo portato la nostra tesi esprimendo il nostro sdegno e disgusto all'assemblea pro-Rom". Insomma: non sarebbe stato il raid tanto sventolato dagli organizzatori (che hanno denunciato il fatto ai carabinieri). ​"Stavo chiedendo alla rappresentante della comunità rom, che diceva di sentirsi italiana, se conoscesse l'inno nazionale", ha aggiunto Pacella come riporta l'Huffington. E ancora: "Questa ragazza non è italiana, perché non può essere italiana, per il semplice fatto che non sa parlare italiano, non conosce l'inno d'Italia e di italiano non ha nulla".

L'obiettivo doveva essere quello di parlare del "disagio sociale" generato dal campo rom, ma la serata non è andata come sperato. In sala, prima della lite, era presente anche l'onorevole Michela Rostan (Liberi e Uguali).