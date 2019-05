Selfie killer, in sei anni 259 vittime nel mondo

Perdere la vita per un selfie. I dati che emergono da un rapporto dell'Eurispes arrivano dopo l'ultima tragedia avvenuta in Emilia Romagna con la folle corsa in autostrada a 220 chilometri all'ora di due amici che si sono schiantati sulla A1 immortalando la tragedia in un video postato su Facebook.

In sei anni, tra l'ottobre 2011 e il novembre 2017, nel mondo, sono state 259 le vittime rimaste uccise nel tentativo di fotografarsi in un luogo o in una circostanza 'assurdà, in modo da rendere pubblica l'immagine di sé attraverso i social con scatti esotici e audaci. L'idea è quello di sperimentare esperienze estreme con l'obiettivo di raccogliere approvazione, ammirazione e una buona manciata di like. A costo di morire.

Delle 259 vittime 137 sono legate ad incidenti e l'84% di questi sono stati determinati da giovani tra i 10 e i 29 anni che non hanno calcolato bene i rischi: 70 sono annegate, 51 sono legate ad incidenti con mezzi di trasporto, 46 sono cadute sfidando le leggi di gravità, altre 48 bruciate (alcune tentando anche operazioni bizzarre), 16 fulminate da scariche elettriche, 11 colpite da arma da fuoco e 8 per attacchi da parte di animali selvatici. Ma è sugli incidenti che il fenomeno manifesta tutta la pericolosità legata al 'killfie'.

In 41 casi, invece, i decessi sono avvenuti per cadute da altezze estreme, da grattacieli e palazzi a scogliere e montagne. In 28 casi invece la morte è stata immortalata mentre ci si riprendeva su mezzi di trasporto. E in quest'ultimo caso a detenere il primato sono i treni. Tutti epiloghi assurdi e fatali di una moda tra giovanissimi dove il dramma si nasconde dietro l'angolo.