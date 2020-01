Selfie mortale: muore tentando di scattarsi una foto

Madalyn Davis era una modella britannica che stava girando l'Australia soltanto con il suo zainetto sulle spalle. Si trovava ad un party a Vaucluse sabato notte, vicino Sydney, quando insieme ad altri sette amici ha deciso di recarsi sulle scogliere di Diamond Bay. Lì l'obiettivo era riuscire a vedere l'alba. Purtroppo però il tutto non è andato secondo i piani e la ragazza a 21 anni è morta mentre stava tentando di scattarsi un bel selfie. La ragazza è caduta da circa 30 metri di altezza intorno alle sei e trenta del mattino.

L'errore in questo caso sarebbe da attribuire all'incoscienza dei ragazzi: infatti, secondo una prima ricostruzione che si legge sul Mirror il gruppo di amici dopo aver scavalcato una recinzione si sarebbe seduto ai bordi della scogliera. Le scogliere di Diamond Bay sono conosciute per essere uno dei punti preferiti dei turisti per farsi i selfie; tutte intorno sono circondate da recinzioni e barriere proprio per evitare che i turisti cadano rovinosamente giù. Purtroppo però moltissime volte le persone scavalcano le barriere per potersi scattare selfie migliori e spericolati. La famiglia di Madalyn era preoccupatissima visto che generalmente la ragazza li chiamava a Lincoln, in Inghilterra, quasi tutti i giorni spiegando gli spostamenti che faceva all'interno del territorio australiano dove si trovava in viaggio durante un momento di riposo dal suo lavoro di modella. Un membro della sua famiglia era arrivato addirittura a scrivere disperatamente su Facebook: " Nessuna notizia di Madalyn? Per favore, se qualcuno è stato con lei sabato notte mi scriva ". Dopo qualche ora un altro membro della famiglia ha confermato che la ragazza è morta dopo essere volata da 30 metri nel tentativo di scattarsi un selfie mentre stava albeggiando: " Maddie era bella sia dentro che fuori. Era uno spirito libero ".