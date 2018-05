Sbranato in India mentre si fa un selfie con un orso ferito

Un uomo che tornava da un matrimonio in India è stato attaccato e sbranato da un orso ferito che si trovava a pochi metri dalla strada che stava percorrendo. È successo nel distretto di Nabarangpur, dove Prabhu Bhatara stava tornando a casa da un matrimonio quando, durante una sosta per andare in bagno, ha notato la bestia.

Secondo quando raccontano i media locali Bhatara avrebbe allora pensato di avvicinarsi per scattarsi un selfie con l'animale, nonostante le persone che erano in auto con lui gli chiedessero in tutti i modi di ripensarci e non mettere a repentaglio la sua vita. È quando si è avvicinato che l'orso ferito ha colpito, dando inizio a una lotta a cui si è unito anche un cane, che non è però riuscito a distrarlo e farlo allontanare.

Dhanurjaya Mohapatra, una guardia forestale sentita sui fatti, ha spiegato che Bhatara "è morto sul colpo" e che l'orso è stato invece curato per le sue ferite.