Sequestra e stupra operatrice: ​orrore al centro di accoglienza

Orrore nel centro di accoglienza di Giugliano in Campania, cittadina a pochi chilometri da Napoli. Un 25enne nigeriano ha sequestrato e stuprato una operatrice della struttura. Il giovane è stato arrestato subito dopo ma questa violenza inaudita sta gettando sgomento e orrore in tutti gli operatori dei centri di accoglienza del Paese invasi da decine di migliaia di immigrati. Non è, infatti, il primo caso di uno straniero che abusa di una opratrice che lavora nella struttura che lo ospita.

Il nigeriano viveva nell'hotel "Le Chateau" di Giugliano in Campania. L'albergo è stato adibito a centro di prima accoglienza per gli immigrati che vengono "smistati" nella zona di Varcaturo. Secondo una prima ricostruzione, il 25enne si sarebbe introdotto nell'ufficio della donna, un'operatrice di 62 anni, e dopo aver bloccato la porta avrebbe cominciato ad abusare sessualmente di lei. Quando, poi, un'altra operatrice ha bussato alla porta, il giovane ha permesso alla vittima di aprire, probabilmente per non destare sospetti. L'altra operatrice è ugualmente riuscita a intuire che, all'interno dell'ufficio, stava accadendo qualcosa di grave dallo sguardo terrorizzato della 62enne ed è corsa a chiamare il 112.

Giunti sul posto i carabinieri sono riusciti a liberare la vittima e a bloccare il 25enne nigeriano. Dopo le formalità di rito, l'immigrato è stato portato nel carcere di Poggioreale.