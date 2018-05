Sesso orale alla guida, due ventenni distruggono le auto parcheggiate a Udine

Non hanno saputo resistere al piacere e così hanno deciso di fare sesso orale mentre lui stava guidando un'auto. Così una coppia di Udine, in Friuli, ha perso il controllo del veicolo e ha danneggiato almeno altre quattro vetture parcheggiate, finendo oltretutto sulle prime pagine dei giornali cittadini.

Erano le 20.30 quando un cittadino che si trovava dalle parti di viale Ungheria è stato incuriosito da un'Alfa Romeo che sbandava ammaccando diverse altre macchine, parcheggiate. Ma oltre che da un'andatura decisamente incerta, la sua attenzione è stata attirata anche da un altro particolare, assai più piccante.

"Da quello che si vedeva dal finestrino - racconta l'uomo a Udine Today - il livello di intimità della coppia era profondo. C'erano tutti gli estremi del rapporto orale. Mi sono accorto che qualcosa non andasse già un centinaio di metri prima - spiega il testimone -, quando ho notato l'auto andare a destra e sinistra vistosamente, rallentare e poi proseguire con alcune difficoltà. Essendo davanti a me, giocoforza, ho notato una ragazza in preda a vistose effusioni d'amore: baciava il suo compagno, lo accarezzava, si appoggiava a lui, fino a quando la sua sagoma è sparita dalla mia visuale per poi a tratti ricomparire. Pochi metri più avanti l'Alfa ha ricominciato a zigzagare, andando a sbattere contro alcune vetture posteggiate a lato".

Dopo aver rovinato le auto in sosta, l'Alfa si è schiantata definitivamente riportando l'uscita di uno pneumatico dall'asse e la coppietta ha tentato di dileguarsi a piedi, forse con l'intenzione di concludere quanto aveva iniziato.

Il loro tentativo di fuggire, tuttavia, è stato frustrato dall'intervento di alcuni passanti che, realizzato ciò che stava accadendo, hanno allertato la polizia locale, subito intervenuta con alcune volanti. I due amanti, identificati in due ventenni residenti nella provincia, sono stati fermati e ora dovranno risarcire i proprietari delle vetture danneggiate. Un momento di sesso che rischia di costare loro molto caro.