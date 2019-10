Sesto San Giovanni "modello di sicurezza": 600 i daspo urbani

"Sesto San Giovanni modello di sicurezza". Il Comune alle porte di Milano, amministrato dal giugno 2017 da Roberto Di Stefano, ha raggiunto quota 600 daspo. Infatti, dall'insediamento dell'amministrazione comunale di centrodestra, sono state allontanate dal centro urbano 433 persone, ottantuno delle quali recidive.

Da quanto si apprende, dei 600 daspo urbani, 226 sono stati emessi nel corso di quest'anno, mentre sono 205 quelli del 2018 e 169 nel 2017. Del totale, 246 allontanamenti sono stati pronunciati per bivacco, 208 per mendicità, 78 per intralcio pedonale e 68 per commercio abusivo.

Si tratta per lo più di extracomunitari africani - 90 nigeriani, 40 senegalesi, 25 egiziani -, asiatici bengalesi (59 bengalesi) e sudamericani (42 peruviani, 24 ecuadoriani).

L'assessore leghista alla Sicurezza, Claudio D'Amico, commenta così i dati sulla gestione dell'ordine pubblico: "La nostra operazione continua a dare risultati importanti e per questo ringrazio e faccio i complimenti agli agenti della Polizia Locale perché dietro a tutto questo c'è un grandissimo lavoro"."Abbiamo tolto dalle strade di Sesto parecchia gente che importunava i cittadini e ci siamo resi conto che l'Italia è diventata terra di conquista da parte degli stranieri come dimostrano le oltre quaranta nazionalità dei soggetti sottoposti ad allontanamento – continua l’esponente del Carroccio, che infine chiosa: "Un terzo dei fermati è pure finito in questura perché ricercati o clandestini con precedenti ordini di espulsione: noi abbiamo scoperchiato tutto ciò" .