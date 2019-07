Si barrica in casa dei nonni, preso dopo l'inseguimento

Attimi di terrore nel cuore di Napoli, un 21enne si barrica in casa dei nonni alla Pignasecca. Intervengono i carabinieri che dopo una breve trattativa e un inseguimento a piedi tra i vicoli del centro storico del capoluogo campano riescono a stringere le manette ai polsi del ragazzo.

I fatti si sono registrati nelle scorse ore. Mario Garnieri, che risulta essere già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ha seminato il panico all’interno dello stabile dove vivono i suoi parenti, cercando lì rifugio. Il 21enne poco prima aveva preso parte a una rissa che era all’interno di un panificio del posto e terminata con danni al negozio. Proprio a causa di quella lite era giunta una segnalazione ai carabinieri in cui si parlava di un giovane armato.

Il ragazzo, dopo i fatti, s’è barricato nel palazzo dove abitano i nonni, a breve distanza dal negozio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, in assetto antisommossa. Si era creduto in un primo momento che il 21enne fosse armato e che avesse almeno un coltello con sé. I militari hanno avviato una trattativa col giovane che però ha tentato di fuggire dandosi a una precipitosa fuga a piedi. È stato acciuffato dai carabinieri dopo l’inseguimento, a via Concezione a Montecalvario. Lo hanno bloccato e ammanettato, dalle perquisizioni è emerso che il 21enne non aveva armi con sé.

Solo qualche ora prima, a Pozzuoli, s'era verificato un altro episodio simile che aveva tenuto con il fiato sospeso tutto il quartiere di Monteruscello e che avrebbe potuto sfociare in una vera e propria strage. Un 25enne con problemi psichici s'è barricato in casa sua e, "armato" di bombole di gas, ha minacciato di far esplodere il palazzo dove vive con la famiglia. Solo grazie alla mediazione dei carabinieri e all'aiuto di un vicino di casa che ha fornito il suo aiuto durante le concitatissime fasi della "trattativa", il 25enne si è arreso alle forze dell'ordine.

