Si masturba davanti ai bambini Nigeriano rischia il linciaggio

Ha provato a masturbarsi davanti ai bambini. Caltagirone sotto choc dopo l'arresto di un nigeriano di 25 anni per corruzione di minorenne e atti osceni in luogo pubblico. L'umo è stato arrestato dai carabinieri e adesso di fatto il nigeriano si trova in carcere.



L'uomo infatti è stato accusato di essersi abbassato i pantaloni davanti ad un gruppo di bimbi tra i 6 e i 12 anni. I militari sono immediatamente intervenuti dopo una segnalazione. Quando sono arrivati sul posto hanno dovuto sedare un vero e proprio linciaggio. Infatti un gruppo di persone ha preso di mira l'uomo. Alcuni genitori dei bambini si sono scagliati contro il nigeriano provando a picchiarlo. A chiamare i carabinieri è stata una della mamme dei ragazzini. Adesso l'uomo probabilmente sarà processato per direttissima. Non è il primo caso. Solo qualche mese fa un episodio analogo si è verificato a Roma. In quel caso l'immigrato aveva preso a morsi un carabiniere.