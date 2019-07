Si ribaltò con lo scuolabus: il giudice gli ridà la patente

Si era ribaltato con lo scuolabus con a bordo 15 bambini, lo scorso maggio, ma nonostante fosse anche risultato positivo all'alcol test, adesso può riavere la patente. Deniss Panduru, romeno di 51 anni residente a Rovigo, era alla guida del pulmino che si è rovesciato su un lato ad Arquà Petrarca in provincia di Padova provocando il ferimento, se pur lieve, di 11 studenti di elementari e medie. Dopo l'incidente l'autista era scappato per essere poi rintracciato ore dopo nelle campagne della zona.

Un episodio diventato di rilevanza nazionale e che aveva provocato le reazioni indignate di diversi esponenti politici a partire dal governatore del Veneto Luca Zaia e dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Soprattutto considerato che si è poi scoperto come il conducente avesse dei precedenti per maltrattamenti e violenza sessuale in ambito familiare, lesioni personali e minacce dopo una lite in strada e guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente.

Secondo quanto riportato da "La Voce di Rovigo", il giudice di pace competente ha concesso all'autista il " congelamento " della sospensione della patente per 2 anni e 6 mesi, disposta dalla Prefettura, fino a quando non si arriverà a sentenza civile sul ricorso contro la sospensione. In pratica può tornare a guidare.

I motivi del congelamento si basano sui dubbi sollevati dalla difesa riguardo la fondatezza del reato di omissione di soccorso, contestato all'autista nell'immediatezza dell'incidente. È un altro risultato incassato dagli avvocati Federico Bardelle e Marco Casellato che a metà giugno erano riusciti a far revocare la misura dell'obbligo di firma per il 51enne.