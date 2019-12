Si rifiuta di prendere la corsia preferenziale: cliente schiaffeggia tassista

Il cliente ha sempre ragione, ma in questo caso il detto va rivisto. Siamo a Roma dove una tassista è stata presa a schiaffi da una cliente. Il motivo? Si era rifiutata di imboccare la corsia preferenziale dedicata solo ai tram. A denunciare il garve fatto, accaduto la scorsa settimana, sono state le segreterie romane del comparto taxi di Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal ed Ati taxi.

" In via delle Botteghe Oscure, a pochi passi dal Campidoglio, una nostra collega ha subito un'aggressione verbale e fisica - hanno denunciato, come riporta il Messaggero -. La sua unica colpa è stata quella di aver fatto presente di non poter percorrere la corsia preferenziale, riservata, in quella via, esclusivamente al passaggio dei tram ". Una strada quindi su cui il taxi non può transitare e che ha fatto perdere la testa alla cliente. " Davanti a tale puntualizzazione, questa signora risentita ha deciso di lasciare la vettura fermando un altro taxi ", hanno continuato. Ma la questione non è finita qui. La donna è scesa dal taxi e si è messa prima a urlare, poi ha colpito l'autista con violenza. " Al grido di 'lei non sa chi sono io', affermando di essere una professoressa che collabora con un'importante fondazione culturale, ha ripetutamente colpito al volto la nostra collega che chiedeva fosse corrisposto l'importo di sei euro, a saldo della corsa effettuata ".

Sul posto sono quindi arrivate la forze dell'ordine, ma la situazione non si è subito placata, come spiegato dai sindacati. " Un atteggiamento di profonda arroganza - si legge ancora nella nota - mantenuto pure in presenza di una pattuglia dei carabinieri che ha verbalizzato quanto accaduto, raccogliendo anche la versione di una testimone diretta dei fatti ". La tassista è stata poi accompagnata al pronto soccorso e medicata. " Ha già presentato formale denuncia ", hanno dichiarato.

Tassisti che ogni giorno, e soprattutto di notte, sono esposti a violenze ed aggressioni. Uno degli ultimi episodi di questo tipo è avvenuto a Milano dove un uomo, armato di coltello, ha minacciato la conducente. La donna è riuscita a mantenere il sangue freddo e ha convincere il malvivente a gettare l'arma e uscire dall'auto.