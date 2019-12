Si sente male in classe: muore una studentessa di 18 anni

Il malore a scuola durante una lezione, la corsa al Policlinico e poi, la morte. Neanche il defibrillatore sottocutaneo posizionato da appena due mesi ha potuto salvarla. Federica Parmigiani, giovane studentessa 18enne di Grottaferrata (Roma), è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La ragazza si è sentita male all'improvviso, mentre seguiva una lezione in classe. Docente e compagni hanno subito dato l'allarme e all'istituto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118. Ma a nulla è servita la corsa disperata al policlinico Casilino. La giovane è morta poco dopo il ricovero.

E con il decesso della studentessa 18enne sono sorte numerose domande che ora dovranno trovare una risposta. Lo scorso ottobre, alla ragazza era stato impiantato un piccolo defibrillatore sottocutaneo capace di rilevare il battito cardiaco irregolare ed erogare uno choc salvavita per riportare il ritmo alla normalità. La giovane Federica, con l'apparecchio vicino al suo cuore, si sentiva molto più tranquilla. Era tornata alla sua vita normale, alla scuola e ai suoi tanti amici. Ogni tanto non si era sentita bene, ma aveva continuato a svolgere tutte le sue attività. Cosa è andato storto quindi? Un malfunzionamento del dispositivo posizionato proprio al policlinico o è stato il cuore della ragazza a non reggere?

Sul caso la Procura di Roma vuole ora vederci chiaro e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, anche se al momento non risultano nomi iscritti nel registro degli indagati. Come riporta il Messaggero, nelle prossime settimane i due consulenti nominati dalla procura, il professore Antonio Oliva, medico legale del Policlinico Gemelli, e il collega Vincenzo Arena, ricercatore di anatomia patologica, dovranno fornire le conclusioni dell'autopsia, tenendo conto anche degli accertamenti di un esperto cardiologo.