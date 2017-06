Sicurezza, le nuove regole per concerti e manifestazioni

Da oggi per poter organizzare concerti e manifestazioni di dovranno rispettare nuove regole. Il ministro dell'interno Marco Minniti ha infatti modificato le condizioni per ottenere l'autorizzazione a svolgere un'evento.

Dopo l'attentato all'Arena di Manchester durante il concerto di Ariana Grande e i quasi 1500 feriti di Piazza San Carlo a Torino, sono necessarie delle nuove precauzioni per evitare che episodi simili si possano ripetere. Come riporta il Corriere della Sera, la circolare firmata dal capo della polizia Franco Gabrielli condiziona lo svolgimento degli eventi a tutta una serie di disposizioni che dovranno essere messe in atto dagli organizzatori. Altrimenti scatterà il divieto.

Oltre ai dispositivi antiterrorismo, dalla circolare sono previsti interventi che dovranno essere effettuati con urgenza e riguardano il conteggio degli ingressi, il numero della capienza e la divisione in settori prevedendo dei corridoi per le eventuali emergenze. E soprattutto la presenza di tutte le strutture sanitarie per fare fronte alle esigenze del pubblico. Per tutti gli eventi già programmati dovranno essere effettuati sopralluoghi di controllo e se non dovessero essere rispettate le norme, la manifestazione o il concerto saranno annullati.