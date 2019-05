Silvio Muccino a processo per diffamazione nei confronti del fratello Gabriele

Il gup del tribunale di Roma oggi ha rimandato a giudizio l’attore Silvio Muccino per diffamazione nei confronti del fratello Gabriele. L’episodio risalirebbe al 3 aprile 2016, quando durante la puntata de “L’Arena” di Massimo Giletti, Muccino junior accusò il regista, non presente in trasmissione, di essere un uomo violento e di aver più volte picchiato la ex moglie, Elena Majoni.

Nello specifico, l’attore raccontò di un episodio avvenuto nella casa di campagna di Gabriele Muccino: “ Lui era nervoso e andò in camera da Elena. Quando mi avvicinai alla porta la vidi uscire con una mano sull’orecchio e le lacrime agli occhi. Non sentiva più niente. Uno schiaffo le aveva perforato un timpano e ha dovuto subire una plastica per riacquisirlo in parte ”. Questo avvenimento avrebbe condizionato la carriera della ex moglie che è una violinista.

Davanti ai giudici, Silvio Muccino ha sempre detto che si fosse trattato di un incidente domestico, avvenuto in piscina, preferendo la famiglia alla verità sostanziale dei fatti. Aveva solo 24 anni e si era fatto condizionare. Ma il peso che portava sulla coscienza lo ha logorato per anni, fino all’allontanamento definitivo dal fratello Gabriele e alla “denuncia” in trasmissione. Così la querelle famigliare è finita in Tribunale, per quello che, molto probabilmente, sarà l’ultimo atto.